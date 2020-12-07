Дистанционная выписка льготных лекарств в Динской ЦРБ

Период пандемии - людям пожилого возраста рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Но как же быть, если необходимо ходить в поликлинику ежемесячно, например, за инсулином? Возможно ли выписать рецепт без посещения врача?

В поликлиниках Динского района на период действия ограничительных мероприятий имеется возможность выписки рецептов на льготные лекарства дистанционно. Только перед этим нужно согласовать с лечащим врачом перечень и дозировки необходимых препаратов.

По всем вопросам пациенты могут обращаться по телефонам: 8 (86162) 6-21-21 с 9.00 до 15.00, 8 (988) 359-31-49 с 8.00 до 20.00.