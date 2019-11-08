Дизайн чего хотите к новому году для вашего бизнеса

Упакуем любую корпоративную идею!

открытки, календари

подарочные сертификаты, дисконтные карты

блокноты, ежедневники

сувенирка (кружки, ручки, пакеты)

упаковка, ценники, тейбл-тенты

плакаты, баннеры, вывески

визитки, листовки, меню

коммерческие предложения

каталоги, прайсы, буклеты

рекламные макеты для полиграфии, сайта или соцсетей

Будьте заметными и оригинальными для своих клиентов перед Новым годом!

Сроки – от 2 до 5 дней.

Помогаем составить тексты, развить творческую идею, макеты отдаем без ошибок (все заказы проверяет литературный редактор).

Дизайн календаря на 2020 год – от 800 ₽

Д изайн открытки – от 500 ₽

изайн открытки – от 500 ₽ Дизайн визитки – от 300 ₽





НАША НОВИНКА!

АНИМИРОВАННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВИДЕО

💥 ТРЕНД 2020 ГОДА 💥

Для соцсетей, сторис, видеорекламы. Не требуется съемка, на 60% больше внимания, за несколько секунд или минут показывает все выгоды вашего предложения.

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