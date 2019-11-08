Дизайн чего хотите к новому году для вашего бизнеса

Дизайн чего хотите к новому году для вашего бизнеса

Дизайн чего хотите к новому году для вашего бизнеса

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6 часов назад Газета РВСДизайн визитки ДинскаяДизайн календаря ДинскаяДизайн открытки ДинскаяДинской районКалендари в ДинскойНовости Динского районаОткрытки в ДинскойПолиграфияПолиграфия Динская

Упакуем любую корпоративную идею!

  • открытки, календари
  • подарочные сертификаты, дисконтные карты
  • блокноты, ежедневники
  • сувенирка (кружки, ручки, пакеты)
  • упаковка, ценники, тейбл-тенты
  • плакаты, баннеры, вывески
  • визитки, листовки, меню
  • коммерческие предложения
  • каталоги, прайсы, буклеты
  • рекламные макеты для полиграфии, сайта или соцсетей

Будьте заметными и оригинальными для своих клиентов перед Новым годом!

Сроки – от 2 до 5 дней.

Помогаем составить тексты, развить творческую идею, макеты отдаем без ошибок (все заказы проверяет литературный редактор).

  • Дизайн календаря на 2020 год – от 800 ₽
  • Дизайн открытки – от 500 ₽
  • Дизайн визитки – от 300 ₽


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Для соцсетей, сторис, видеорекламы. Не требуется съемка, на 60% больше внимания, за несколько секунд или минут показывает все выгоды вашего предложения.

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