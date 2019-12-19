Для особенных детей в Динской состоится бесплатный праздник

Благотворительный проект «ВМЕСТЕ» продолжает свою работу и снова собирает особенных деток Динского района на зимний праздник.

В кафе "Три Медведя" 5 января в 12 часов дня состоится сказочное представление "Рождественское приключения Мики и Мини».

Организаторы мероприятия Наталья Афонина и студия детского праздника "Афонька" при поддержке предпринимателей Динского района.

Всех детей ждут путешествие в мир волшебства с Дедом Морозом и Снегурочкой и подарки.

Предварительная запись по телефону: 8-961-593-06-70.

Вход БЕСПЛАТНЫЙ.

Если кто-то знаком с семьями, в которой воспитывается особенный ребенок или живет по соседству, расскажите им о празднике.

Также к сотрудничеству приглашаются предприниматели Динского района, кто готов подарить улыбку деткам с ограниченными возможностями.





