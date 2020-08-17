Для школьников 1-4 классов района организуют бесплатное питание

Напомним о том, что школьников 1-4 классов должны обеспечить бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи. Об этом президент России Владимир Путин заявлял еще в январе.

Для этого все школы страны должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, буфетами и столовой. По мнению главы государства, расходы семей увеличиваются после того, как их дети идут в школу, забот прибавляется, а это значит, семьи нужно поддержать.

Совсем скоро начнется новый учебный год, и мы поинтересовались в управлении образовании Динского района, будет ли организовано с сентября в школах бесплатное питание для учеников 1-4 классов. В ведомстве нам дали утвердительный ответ.