Для школьников введут новые ограничения

Министерство просвещения планирует ограничить использование мобильных телефонов во время учебы.

Чиновники ведомства подготовили документ, который будет регламентировать использование гаджетов в школах. На сайте Минпросвещения уточняется, что эта мера улучшит здоровье детей и повысит эффективность образовательного процесса.

По данным опроса 90% педагогов, 61% учащихся и 89% родителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги не должны использовать сотовый в школе в присутствии учеников в личных целях, — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, длительное использование телефонов, в том числе во время пребывания в школе может привести к нарушениям психики, раздражительности, гиперактивности, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Роспотребнадзор в течение года будет изучать состояние здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств, а Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Российской академией образования проведет выборочный мониторинг повышения эффективности обучения, сообщает РИА Новости.