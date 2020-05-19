Непродовольственные магазины. Что важно знать владельцам?

Для магазинов непродовольственных товаров Роспотребнадзор тоже дал рекомендации. Напомним, их цель – не допустить распространения COVID-19.

Открывать магазин только после генеральной уборки с дезинфекцией.

Измерять бесконтактным термометром температуру работников. Обязательно отстранить в случае появления признаков коронавируса.

Организовать обработку рук антисептиками, парфюмерной-косметической (лосьоны, гели и т. д.) или дезинфицирующими салфетками при входе в магазин.

Запретить вход лиц, которые не связаны с деятельностью магазина.

Ограничить контакты между всеми: продавцами и посетителями, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Нанести для этого разметку. При скоплении организовать ожидание на улице, опять же с соответствующим расстоянием между покупателями.

Во время обеденного перерыва или отдыха не ходить без надобности внутри магазина и выхода за территорию.

Принимать пищу в комнате с раковиной для мытья рук и антисептиком. На рабочих местах есть запрещается.

Обеззараживать воздух с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

Контролировать соблюдение личной гигиены: регулярное мытье рук с мылом, антисептиком, других жидкостей с нужным содержанием спирта (этиловый спирт не менее 70 % по массе, изопропиловый не менее 60 % по массе).

Использовать продавцам средства индивидуальной защиты: медицинская маска и перчатки.

Иметь запас средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств на 5 дней.

Проветривать помещение каждые 2 часа.

Проводить уборку с дезинфекцией комнат приема пищи, санузлов и других мест общего пользования.

Обрабатывать поверхности на кассе после каждого покупателя.

Подтверждать проведение дезинфекции (фото, видеофиксацией), чтобы оценить ее качество и своевременность.

Контролировать, чтобы сотрудники использовали средства индивидуальной защиты.

В течение дня осматривать работников на признаки респираторных заболеваний и измерять им температуру.