Для возобновления работы спортзалов нужно подать заявку в оперштаб

Напомним, 4 июня на совещании краевого оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев разрешил с 8 числа открыть тренировочные залы площадью до 300 кв. метров.

Дополнительные условия:

отдельный вход с улицы;

объем загрузки не более 25% от единовременной пропускной способности объекта;

выполнение всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

В администрации Динского района сообщили, прежде чем открыть зал, необходимо подать заявку. Написать ее можно в свободной форме. В ней необходимо указать информацию о деятельности.

Отправить нужно в территориальный оперштаб по электронному адресу: dinsk_soc@mo.krasnodar.ru.

Проконсультироваться по данному вопросу можно по телефону 8(861262)6-31-87.