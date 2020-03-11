Договор об оказании услуг питания смутил родителей школьников

В редакцию «РВС» обратилась обеспокоенная мать ученика одной из школ Динского района. По её словам, ребенок принес из школы договор на питание для того, чтобы родители его заполнили и подписали. «Почему сейчас договора с фирмами заключают с родителями, а не школа? Мы их знать не знаем, почему школа остается в стороне и ни за что не отвечает?», - спрашивает мать.





Начальник управления образования Динского района Марина Ежкова ответила, что этот договор родители заключают с поставщиком уже много лет. Дело в том, что штатных поваров в школах как таковых нет, за исключением школ №4 и №15, так как это автономные учреждения, и они имеют в штате поваров, кухрабочих и т. д. Остальные же школы в своем штате таких должностей не имеют. По сути школы закупают услугу у поставщиков и организаторов питания. Есть две организации — которые готовят в школах и у которой эта услуга приобретается. Поэтому много лет родители заключают договор не со школой, а с предпринимателями, которые эту услугу оказывают. Ничего нового в этой системе нет, это обычная процедура и при этом качество питания не ухудшится.