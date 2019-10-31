Долги выплачены. Как снять арест с имущества?

В продолжение темы о взаимодействии жителей с приставами. В редакцию «РВС» обратилась жительница Динского района, которая рассказала о своей ситуации:

- У меня были штрафы за нарушения ПДД, о которых я не знала. Ни одного извещения мне не принесли. Но деньги с карточки моей приставы сняли, а потом и наложили арест на машину. В итоге я все выплатила, продала со спокойной совестью машину, а теперь мне звонить покупатель и ругается. Он не может поставить на учет авто, так как на нем числится арест.

Приставам дозвониться я не смогла, приехать лично не получается: живу не в Динской, у меня маленький ребенок.

Мало того, что с меня сняли деньги, и я не воспользовалась возможностью оплатить штрафы в льготный период с 50-процентной скидкой, так еще и тысячу сверху - сбор приставов. И один штраф выходит в полторы тысячи рублей. Так теперь еще и арест машины.

Как мне снять этот арест?

За ответом на этот вопрос мы обратились в службу судебных приставов по Динскому району.

Геннадий Козленок, начальник Динского районного отдела судебных приставов:

Если вы погасили задолженность полностью, то обременение в виде ареста снимается автоматически. Так построена система: деньги, поступившие на депозит судебного пристава, могут там храниться не более 5 дней, он обязан их распределить. И тогда же снимает обременение, так как без этого исполнительное производство закрыто не будет.

Что делать, если этого не произошло?

С помощью различных программ и приложений типа «Росштраф» и тд ввести данные автомобиля и проверить, есть ли на нем обременение, и, если есть, кто его вынес: судебный пристав-исполнитель или суд. Ведь арест на авто может быть наложен не только из-за задолженностей, поступивших в ведение нашей службы, но и при судебных тяжбах.

Если вы убедились, что дело касается службы судебных приставов, вам нужно в базе ФССП узнать, кто вынес данное обременение – фамилию пристава и номер исполнительного производства. Далее, по номеру производства смотрите, на кого вынесено обременение – на вас или на прежнего владельца. Бывает и такое, что проверяются архивы и выносится решение в адрес бывшего владельца. Если обременение вынесено на вас – погашаете задолженность. Во втором случае вам нужно связаться с судебным приставом, чтобы он проверил информацию по данному обременению.

Трудно сказать, что именно произошло в ситуации, описанной вашей читательницей. Но скорее всего она погасила штрафы, но в виду того, что это было несвоевременно, судебный пристав-исполнитель вынес исполнительский сбор 7 %. Это мера выносится после 5-дневного срока, данного для добровольной уплаты долга. Читательнице нужно проверить свои долги на сайте ФССП и далее действовать по вышеописанной схеме.

Повторю: при своевременной оплате задолженности обременение снимается автоматически.

Я рекомендую всем при продаже или покупке транспортного средства проверить его на предмет ареста, чтобы сразу уладить все имеющиеся вопросы.





Напомним, доставкой извещения о штрафах ГИБДД, полученных с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Занимается ООО «Национальная почтовая служба» 8(861)991-40-91.

Как ранее посоветовал нашим читателям юрист Дмитрий Рябов, в случае, если вы не получали извещения со штрафами и упустили возможность оплаты в льготный период , следует:

- подать ходатайство о восстановлении срока на получение льготы в тот государственный орган, который вынес постановление о привлечении к ответственности, в данном случае в ГИБДД;

- в случае отклонения указанного ходатайства обратиться в вышестоящий орган или сразу в районный суд по месту рассмотрения дела. Туда вызовут и представителя ГИБДД, и представителя организации, ответственной за доставку «писем счастья», которая будет доказывать, что пыталась вручить извещение.

Подписчики социальных сетей рекомендуют установить приложение на телефон «Штрафы ГИБДД», с его помощью вы будете оперативно оповещаться о полученных штрафах и сразу же сможете оплатить.

Хотя, с точки зрения закона, «иные каналы информирования о наложенных штрафах, например, посредством сайта ГИБДД или sms-оповещения являются факультативными средствами и зависят от наличия доступа к сети «Интернет», поэтому не могут считаться надлежащими каналами информирования», - отметил Дмитрий Рябов.