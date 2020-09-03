В школах района ответят на вопросы, связанные с питанием в столовых

В инстаграм “РВС” написала мать ребенка, который учится в 26 школе поселка Украинского. Вопрос у нее был по питанию детей, которые отказываются есть в столовой учебного заведения.

“Оказывается, нельзя приносить домашнюю пищу, есть ее в школьной столовой или в классе. Нельзя, чтобы еда была в пластиковых контейнерах, а только в особой упаковке. Грубо говоря, ребенку можно будет принести хлеба и водички и съесть, чтобы никто не видел? Выходить за пределы территории школы до окончания уроков тоже нельзя. Учитывая расписание уроков с увеличенными переменами до 20 минут, при 5 уроках ребёнок освободится в 14.30, а уроков бывает и 6, и 7. Сколько он будет голодать? Вывод: принудительное питание?

Возможно, есть определенные требования СанПиН и Роспотребнадзора, но не такие жесткие, как их нам преподнесли. Всегда дети приносили с собой яблочко, булочку, никогда это не было ограничением. Понятно, что я не буду давать ребенку суп или кашу. В нашей школе, к сожалению, нет буфета. И не разрешать детям есть домашнюю еду в столовой из своей посуды я считаю неправильным…” – написала подписчица.

Мы обратились к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой. Она прокомментировала ситуацию.

Во-первых, никто не имеет права принуждать ребенка питаться в школьной столовой. Такое решение принимают только родители.

Во-вторых, с руководством 26 школы проведена беседа.

В-третьих, всем директорам образовательных организаций района дано поручение провести разъяснительную работу (беседы, информация на сайте и т. д.) по всем вопросам, связанным с питанием. Чтобы родители из уст руководителей узнали о том, какое должно быть питание, если ребенок приносит еду из дома, какие продукты можно, а какие нельзя, где питаться в таких случаях ученику.

“Пусть родители обращаются к директору. Если вдруг школа проигнорировала мои поручения, я тогда буду принимать другие решения. Администрация образовательного учреждения должна предусмотреть вариант питания детей, которые не посещают школьную столовую”, – подчеркнула Марина Ежкова.

Номер телефона начальника управления образования в случае, если проблема с питанием в дальнейшем не решится: +7(928)419-85-19, Марина Александровна Ежкова.