Должник алиментов убегал через огород от приставов

В Динском районе с должника алиментов приставы взыскали 1 млн 156 тысяч рублей.

Мужчина долгое время не хотел платить деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Неплательщик игнорировал телефонные звонки, не приходил на прием и уклонялся от встреч с сотрудниками ФССП.

Приставы приходили по адресу, где живет мужчина, но ни разу не смогли его застать. Он убегал через огород, не открывал двери или отсутствовал дома. У должника есть жилье в Васюринской. Поскольку оно не единственное, на него составили акт описи и арестовали имущество.

Осознав потерю, мужчина в кратчайшие сроки заплатил долг по алиментам и исполнительский сбор приставам 77 тысяч 548 рублей.

Как рассчитывается сумма алиментов

Размер алиментов определяется судом с учетом материального и семейного положения сторон:

исходя из установленного судом или соглашением сторон размера алиментов;

в виде части заработка должника;

исходя из размера среднемесячной заработной платы, если должник в этот период не работал или не представил сведения о своем заработке.

Если судом не принято другого решения и известен заработок, чаще всего назначается сумма в виде долевого размера. Она зависит от количества детей: 25 % на одного, 33 % на двух и 50 % на трех и более.

Пример

Человек работает на предприятии и его официальная заработная плата составляет 23000 рублей. Из этой суммы следует вычесть подоходный налог 13 %. А из оставшейся посчитать процентное соотношение алиментов. Зарплата 23000 руб.

НДФЛ в размере 13 % = 23000 х 13 % = 2990 руб.

23000 - 2990 = 20010 руб.

Далее из 20010 руб. считаем алименты.

Сумма удержания на одного ребенка 25 % = 20010 х 25 % = 5002,5 руб.

На 2 детей 33 % = 6603,3 руб.

На 3 и более детей 50 % = 10005 руб.

Если имеется дополнительный подтвержденный заработок, то сумма алиментов будет больше. Отчисления производятся со всех видов дохода: премий, отпускных и выходных пособий, материальной помощи. Если родитель – неработающий пенсионер или инвалид, живущий на пособие, то из него точно так же производятся выплаты.

Что делать, если алименты не уплачиваются в срок

Неуплата алиментов –это нарушение прав ребенка. Для начала вам нужно обратиться к приставам, чтобы они посчитали всю задолженность по алиментам*. Если в этот период должник не работал и нет документов, подтверждающих доход, пристав рассчитает сумму исходя из средней заработной платы в РФ на момент взыскания долга**.

Приставы находятся по адресу: ст. Динская, ул. Красноармейская, д. 66. Телефон 8(86162)6-23-81.

По задолженности можно получить неустойку в размере 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Для этого нужно сумму долга за каждый месяц умножить на количество просроченных дней в этом месяце и умножить на 0,1 %. Эту сумму вы сможете взыскать через суд.

Пример

Период задолженности с 1.09.2020 по 31.12.2020 г. – 121 день.

Алименты установили в размере 25 % от заработной платы должника, что составляет 5002,5 рубля в месяц.

Долг за 4 месяца составил 20010 рублей.

Расчет неустойки

Сентябрь, 30 дней х 5002,5 х 0,1% = 150 руб.

Октябрь, 31 день х 5002,5 х 0,1% = 155 руб.

Ноябрь, 30 дней = 150 руб., декабрь, 31 день = 155 руб.

Сумма неустойки = 150 + 155 + 150 + 155 = 610 руб.

Данная формула расчета применяется независимо от того, в какой форме установлена выплата алиментов, в фиксированной денежной сумме или в размере части заработка, либо долг определен исходя из сведений Росстата о среднемесячной заработной плате.

Ответственность

Если должник не платит без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель может привлечь его к административной ответственности ***.

Если у должника есть какое-либо имущество, приставы могут наложить на него арест.

За неуплату алиментов суд может лишить отца родительских прав. Для этого нужно обратиться с исковым заявлением в суд.

В случае злостного уклонения от уплаты алиментов, если это деяние совершалось неоднократно и должник был уже ранее привлечен к административной ответственности за невыплату алиментов, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса РФ.

Злостное уклонение от уплаты алиментов – это преднамеренная более 4 месяцев невыплата средств, назначенных судебным решением, возникающая вследствие умышленных действий должника и исключительно по его вине.

* п. 2 ст.102 Закона №229-ФЗ; п. 3 ст. 113 СК РФ

** п. 4 ст. 113 СК РФ

*** ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ