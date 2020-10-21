Дом культуры Агронома. Ход ремонтных работ (видео)

В Доме культуры Агронома вовсю идут ремонтные работы. Напомним, начались они в июле этого года.

Журналист побывала на месте культурной жизни поселения. Сейчас ДК не узнать. Мебель и все, что украшало помещение, убрали. Из того, что там было до ремонта, остались только голые стены.

На улице у входа в Дом культуры лежит гора старых стульев, которые когда-то стояли рядами в большом зрительном зале перед сценой. Как отметил директор МБУ «Культурно-досуговый центр» Виталий Новиков, районная администрация выделила 1 миллион 200 тысяч рублей на покупку новых кресел, уже до конца этой недели планируется заключить контракт на их поставку.





Виталий рассказал, что сейчас на объекте ведутся разные виды работ: выполняют отделку, ставят приточно-вытяжную вентиляцию, налаживают систему пожарной безопасности, завезли батареи, будет новое отопление.

«Зимой должен закончиться первый этап. Рабочие здесь трудятся с утра и до 21 часа, чтобы успеть все закончить до положенного времени. Работы много. Есть и такая, которую нельзя было предугадать при визуальном осмотре и разработке проектно-сметной документации. Дом культуры был построен 50 лет назад, уже необходимо обновлять инженерные коммуникации, например, вентиляцию, пожарный водопровод и отопление. Но в сроки укладываемся. Специалисты подрядчика грамотные, работают без выходных, ремонт не останавливается», – рассказал Виталий Новиков.

Действительно, в стенах ДК трудятся около 30 человек. Сами рабочие настроены позитивно, журналисту «РВС» рассказали, что уже через 3 дня можно будет заметить значительные улучшения. Сейчас они занимаются шпаклевкой и штукатуркой стен, монтажом каркаса для подвесных потолков. Уже приступили к монтажу систем тепло-, водо- и электроснабжения. Восстанавливают перегородки из кирпича и устанавливают системы отопления в подвальном помещении.

Главная задача первого этапа – сделать холл первого и второго этажей, зрительный зал и классы, куда дети приходят на кружки.

Ко второму этапу планируют приступить после того, как в 2021 году будет пройдена экспертиза. В его рамках займутся уже фасадом, террасой и сценой: поменяют ее покрытие, «одежду» и механику.

Сейчас все занятия у детей проходят в школе № 20, а для библиотеки предприниматели выделили помещения, пока книги хранятся там.

Напомним, капитальный ремонт здания Дома культуры происходит в рамках реализации нацпроекта «Культура». На эти цели выделено 36 миллионов рублей. Срок окончания работ запланирован на декабрь 2020 года.