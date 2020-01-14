Дом культуры станицы Динской — последние штрихи перед открытием

Подходит к концу масштабный ремонт в Доме культуры станицы Динской, который начался еще летом прошлого года.

Специалисты отремонтировали сцену, заменили покрытие. В зрительном зале, после выравнивания пола грунтом и бетоном, постелили промышленный линолеум.

Как рассказала журналисту «РВС» директор ДК Наталья Ткачева, была установлена новая современная пожарная сигнализация, заменили электропроводку. Появилось и новое освещение.

Скоро в зрительном зале появится центральная люстра, диаметр которой около трех метров. Точечное освещение и малые люстры уже функционируют.

В ближайшее время должны привезти «одежду сцены»: занавес, кулисы, задник и т. д. С ней зрительный зал будет смотреться более органично.

Кроме того, до неузнаваемости изменился холл Дома культуры. Там для удобства установлены диваны, появилось также новое освещение, на пол уложили плитку, оштукатурили и покрасили стены.

Ремонт сделали и в кабинетах, а также помещениях, где расположены различные кружки.

В некоторых их них уже проходят занятия. Например, в танцклассе занимаются дети. В нем установлены новые станки, сплит-система, отремонтирован пол и стены.

Заменили плитку и на крыльце ДК.

«Сейчас остались последние штрихи — заканчиваем работы, убираем помещения. Обновленный Дом культуры готовится распахнуть свои двери перед гостями», - рассказывает Наталья Ткачева.

Окончательно все планируется завершить к началу февраля.

Напомним, что на ремонт заложено было 30 миллионов рублей из средств местного и краевого бюджетов.



