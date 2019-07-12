«Дорога памяти» появится в подмосковном парке «Патриот»

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом подписал указ президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщает администрация Динского района, к юбилею Победы в подмосковном парке «Патриот» будет открыт собор Воскресения Христова – главный храм Вооруженных сил России.

Ведущая к храму дорога длиной 1270 метров из расчетов среднего шага соответствует 1418 дням войны. Вдоль дороги к храму расположится интерактивная панель с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Каждый житель Динского района может помочь в пополнении базы фронтовиков. Если вы хотите, чтобы сведения о вашем родственнике и его портрет заняли почетное место на «Дороге памяти», обратитесь в военный комиссариат Динского района по тел. 8 (86162) 6-25-69 (старший помощник начальника отделения социального и пенсионного обеспечения Оксана Александровна Кондратьева).