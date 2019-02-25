Дороги, отопление и большие планы: отчетная сессия в Агрономе

В пятницу, 22 февраля 2019 года, состоялась открытая сессия Совета Мичуринского сельского поселения под председательством Сергея Плаксы, на которой глава поселения Вячеслав Иванов отчитался перед депутатами и населением о результатах работы за 2018 и планах на 2019 год.

В работе сессии приняли участие исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун и заместитель председателя районного Совета депутатов Надежда Тараскина.

Статистика

Глава начал отчет за год со статистики. Мичуринское сельское поселение объединяет 5 населенных пунктов с населением 6721 человек, 2750 хозяйств.

На территории Мичуринского сельского поселения расположены:

6 промышленных предприятий;



1 сельскохозяйственное предприятие;



2 предприятия перерабатывающей промышленности;



9 учреждений и организации социальной сферы.

2011 человек занимаются личным подсобным хозяйством.

Торговое обслуживание населения осуществляют 47 предпринимателей, работают 33 стационарных магазина, 3 кафе.

Индивидуальных предпринимателей – 243, в т. ч. КФХ — 33.





Экономика

Доходы бюджета Мичуринского сельского поселения составили 40 млн 97,2 тыс. руб. Собственные доходы — 21 млн 899,1 тыс. руб. Годовое бюджетное назначение по собственным доходам выполнено на 104,5 %, исполнение консолидированного бюджета составило 102,3 %.

Безвозмездные поступления составили 18 млн 198,1 тыс. рублей, что в 3 раза больше уровня прошлого года.

Основным доходным источником бюджета стал налог на доходы физических лиц. Его исполнение составило 7 млн 948,0 тыс. рублей. Это 108 % исполнения годового бюджетного назначения.

Вторым по значимости источником доходов бюджета поселения остается земельный налог.

Земельный налог с организаций исполнен в сумме 4 млн 635 тыс. рублей, темп роста составил 92 %.

Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя в 2018 году составила 5982 рубля, это второе место в районе.

Расходы бюджета поселения составили 40 млн 274,9 тыс. рублей, или 98,3 % годового бюджетного назначения.





Ремонт дорог

Протяженность дорог общего пользования в границах Мичуринского сельского поселения оставляет 48 км, из них:

протяженность дорог с асфальтовым покрытием составляет 21,4 км,



гравийных — 26,6 км.

Отремонтировано в асфальтовом исполнении 866,64 м2:

ул. Дорожная, п. Вишняки;



подъездная дорога к п. Вишняки;



подъездная дорога к п. Янтарному;



ул. Садовая в п. Янтарном.

Отремонтированы участки дорог 122,1 м2, расположенных:

от п. Агроном до п. Янтарного;



ул. Динская в п. Кочетинском;



ул. Гаражная в п. Агроном.

Проведено грейдирование 19 978 м2 дорог, ямочный ремонт — 346,3 м2.





Отопление

Проведен капитальный ремонт котельной № 18 в п. Зарождение, осуществлена замена 40 % тепловых сетей в п. Агроном.

«В 2018 году за счет средств ОАО «Агроном» (ген. директор Папахчян А. Г.) на основе инвестиционного проекта была построена современная модульная блочная котельная, которая с 1 февраля 2019 года отапливает все объекты социальной сферы, жилые многоквартирные дома, производственные помещения. В общей сложности около двух тысяч человек гарантированно будут пользоваться услугами теплоснабжения», - отметил Вячеслав Иванов.

Населенные пункты Мичуринского сельского поселения газифицированы на 99 %.





Предпринимательство

На поддержку предпринимательства из бюджета поселения выделено и потрачено 40 тыс. рублей.

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 256. Из них 39 — юридических лица, 217 — индивидуальные предприниматели. Число занятых в малом и среднем предпринимательстве — 774 человека.





Планы на 2019 год

В этом году администрацией Мичуринского сельского поселения запланировано очень многое. Основные проекты:

разработка проекта реконструкции очистных сооружений;



разработка проекта газификации ул. Олимпийской;



разработка проектно-сметной документации на строительство дороги в асфальтовом исполнении на ул. Светлой п. Агроном;



организация принятия участия во втором этапе краевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» для ремонта ул. Гаражной от ул. Виноградной до ул. Олимпийской и подъездной дороги, а также ул. Динской в п. Кочетинском;



провести реконструкцию в п. Агроном и 200 м теплотрассы в п. Зарождение;



ввести в эксплуатацию в марте 2019 года муниципальную блочную модульную котельную для отопления потребителей п. Агроном;



провести реконструкцию 2 пирсов для забора воды пожарными автомобилями в пос. Зарождение и пос. Кочетинском;



продолжение ремонта Дома культуры пос. Агроном на условиях софинансирования с краевым бюджетом (16 млн рублей);



строительство шести 3-этажных многоквартирных жилых домов в п. Агроном;



замена линии уличного освещения на участке автодороги в п. Агроном на ул. Вокзальной, Почтовой, Мичурина и Ленина;



реконструкция тротуара в п. Зарождение;



содействовать администрации Динского района в строительстве детского сада в п. Зарождение на 120 мест;



строительство ФАПа в пос. Кочетинском;



построить 2 игровых комплекса в пос. Агроном;



строительство общественного туалета в парке в пос. Агроном;



благоустройство зеленой зоны отдыха в пос. Зарождение;



реконструкция центральной площади в пос. Агроном;



строительство уличного освещения в парке до спортивного комплекса в пос. Агроном.





Некоторые фрагменты его выступления касались социально-экономического развития территории за пятилетний срок.

«За последние пять лет сделано немало для развития поселения. Конечно, как и везде, есть недоработки. Где-то подзатянули со сроками ремонта, есть недоимка по налогам. Но в целом администрация работает с районом и краем синхронно, участвует в программах софинансирования, что немаловажно. Планы на 2019 год у команды Иванова тоже жизнеспособны. Руководитель четко расставляет приоритеты и понимает, в каком направлении двигаться», – отметил в своем выступлении исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун.

Депутаты признали работу главы поселения за прошедший год удовлетворительной.

По окончании заседания наиболее активных жителей поселения, внесших большой вклад в его развитие, поблагодарили за плодотворный труд.