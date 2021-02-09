Дорогостоящая реабилитация позволит сделать первый шаг

Юлии Кожухаровой из Мостовского района 6 лет, диагноз ДЦП (спастическая деплигия) ей поставили в 9 месяцев.

«С этого момента и началась жизнь вне стен дома, – рассказывает мама Юлии. – Было проведено 4 операции по коррекции нижних конечностей. Множество санаториев. Сейчас только реабилитация в течение года. Мы нашли хороший центр @RC_VERYU_V_TEBYA, где уже с первого курса у Юльки были результаты.Чтобы Юлия научилась самостоятельно ходить, реабилитация нужна в течение года.

Мы по возможности ездим через месяц. Суммы небольшие, но и на каждый месяц не маленькие. На данный момент Юлия ходит с опорой, сама еще не стоит. Готовится к школе. Следующий курс реабилитации состоится 15 февраля. Дорогие друзья, мы обращаемся к вам за помощью для нашей девочки Юлии. Каждая наша поездка в центр не остается без результата.

Мы идем маленькими шагами к большой Мечте. Давайте вместе поможем Юлии».

Карта для помощи: 5469300568069246 на имя мамы, Ксении Леонидовны М.

Привязана к номеру 89182437602