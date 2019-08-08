Дорожка с препятствиями в Старомышастовской

Странная пешеходная дорожка появилась в станице Старомышастовской на улице Чапаева. Прямо посередине свежего асфальта – опоры линии электропередач. Публикация видео в социальных сетях «РВС» вызвала массу комментариев жителей. Приведем самые интересные:

«Вы считаете, электролинии нужно было перенести?», «Ходьба с препятствиями», «Ничего, столбы обойти можно, зато люди по тротуару ходить будут, а не по проезжей части, рискуя жизнью», «Представьте, если каждый столб переносить – это сколько времени и денег… можно и обойти», «Рабочие, когда асфальт укладывали, сами со смеха не попадали?», «Столбы нужно было перенести прямо на дорогу. Пусть машины между ними лавируют».

Больше всего беспокойства этот тротуар вызвал у молодых мам, которые возят малышей в колясках, у велосипедистов. Также многие из комментирующих недоумевали по поводу использования дорожки в ночное время суток. Так ведь и до беды недалеко.

Как оказалось, столбы не забыли учесть и посреди дорожки их оставлять не будут. Подробно ситуацию нам прокомментировал глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко:

– На улице Чапаева ведется капитальный ремонт дороги протяженностью 1 километр 60 метров и обустройство тротуара. Ранее здесь никогда не было пешеходной дорожки. Это дорога местного значения, чтобы ее отремонтировать, администрация поселения подготовила проект на вступление в краевую программу софинансирования. В программу мы вступили.

Тендер на ремонт выиграла компания ООО «ТДК». Срок сдачи объекта – сентябрь 2019 года.

Изначально мы понимали, что опоры электролиний придется переносить. На данном участке находятся четыре опоры, которые оказались посередине дорожки, и еще две – по «бровке». Место там узкое, перенести дорожку так, чтобы обогнуть столбы, не представлялось возможным. К тому же там находится узел коммуникаций: водопровод, линия связи, две газовые трубы среднего и низкого давления. Вопрос о переносе столбов был согласован с электриками, связистами, газовиками и водоснабжающей организацией. На это требовалось время. Чтобы не сбивать дорожников с графика, их работу не стали задерживать и подстраивать под время переноса опор. На следующей неделе столбы будут перенесены, асфальтная дорожка будет вся в распоряжении пешеходов.

Хочу отметить, что на этом участке улицы проводится серьезная работа. Так, практически строится новая дорога, это не просто асфальт поверх старого асфальта. Укладывается гравийная «подушка», сверху – слой асфальта. И наконец-то на улице появится полноценная пешеходная дорожка.