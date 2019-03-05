Доставка пенсий в праздничные дни

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в марте 2019 года отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

6 марта будут произведены выплаты за 6 и 7 число.

7 марта – за 8 и 9 число.

9 марта – за 10 и 11 число.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.