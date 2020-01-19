Дотла сожгли вахтовые автобусы, на которые ранее напали неизвестные

На днях "РВС" сообщала о том, что вечером 15 января на 6 пассажирских вахтовых автобусов, которые обслуживают одну из крупных компаний, было совершено нападение.

Как оказалось, это не конец истории. В ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 автобусов этого же перевозчика в разных населенных пунктах. Информацию предприятие подтвердило.

В Динском районе сгорели 2 автобуса. Они находились в станице Пластуновской на ул. Гоголя на базе ремонта грузовиков. Все произошло около 3 часов ночи.

"Взрывы ночью были страшные, - сообщает подписчик. - Два пожарных расчета почти час тушили. Сейчас полиция обходит дома, ищут свидетелей. Рассказывают, что приехали три человека, избили охранника и подожгли автобусы".

Аналогичные происшествия зарегистрированы в разных районах края. Автобусы находились на стоянках. В момент возгорания пассажиров и водителей в них не было. По данным фактам проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"РВС" выясняет подробности произошедшего.