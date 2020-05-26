ДПС проследит за соблюдением ПДД на Ужгородской в Динской
Ранее «РВС» писала о жалобе жителей ул. Ужгородской в Динской.
Они сетовали на то, что мимо домов №№ 18-32 машины ездят с повышенной скоростью, поднимая клубы пыли и разбрасывая гравий по сторонам.
От безысходности люди, проживающие на этом отрезке улицы, уже самостоятельно выходят и останавливают водителей, прося их ездить медленнее. В ответ порой слышат недовольства в грубой форме и угрозы.
После обращения жалоба жильцов от «РВС» передана в ОМВД России по Динскому району для дальнейшего рассмотрения вопроса.
Сегодня из ОГИБДД прислали ответ.
В нем напомнили, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых, велосипедных зонах и на дворовых территориях – не более 20 км/ч. Руководством отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД нацелен личный состав по надзору за безопасностью дорожного движения, выявлению и пресечению нарушений ПДД.
Госавтоинспекция еще раз призывает быть взаимовежливыми и аккуратными. Напоминает, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим и четко следовать требованиям правил дорожного движения.
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