ДПС проследит за соблюдением ПДД на Ужгородской в Динской

Ранее «РВС» писала о жалобе жителей ул. Ужгородской в Динской.

Они сетовали на то, что мимо домов №№ 18-32 машины ездят с повышенной скоростью, поднимая клубы пыли и разбрасывая гравий по сторонам.

От безысходности люди, проживающие на этом отрезке улицы, уже самостоятельно выходят и останавливают водителей, прося их ездить медленнее. В ответ порой слышат недовольства в грубой форме и угрозы.

После обращения жалоба жильцов от «РВС» передана в ОМВД России по Динскому району для дальнейшего рассмотрения вопроса.

Сегодня из ОГИБДД прислали ответ.

В нем напомнили, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых, велосипедных зонах и на дворовых территориях – не более 20 км/ч. Руководством отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД нацелен личный состав по надзору за безопасностью дорожного движения, выявлению и пресечению нарушений ПДД.

Госавтоинспекция еще раз призывает быть взаимовежливыми и аккуратными. Напоминает, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим и четко следовать требованиям правил дорожного движения.