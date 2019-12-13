Дрифт в парке Пластуновской. Ночные развлечения молодежи

Ноябрьским вечером в парке Пластуновской молодые люди наводили беспорядки. Об этом журналисту «РВС» рассказал местный житель. Он пояснил, что в темное время суток несколько парней из Динской на «семерках» приехали к парку, одна из машин заехала прямо на территорию, начала по ней разъезжать и устраивать там дрифт. Все это с восторгом снималось на видео и выкладывалось в социальные сети.

Как дополнил мужчина, молодые люди после этого «покаялись и принесли извинения». Он интересуется, привлекли ли водителя ВАЗа-2107 к ответственности, ведь, по его словам, это, как минимум, повреждение зеленых насаждений, порча имущества и другие правонарушения.

После этого случая он лично отправился в парк, чтобы посмотреть на последствия. Там заснял следы от колес, на видео понятно, что все происходило вблизи сцены и детской площадки. Мужчина уверяет, что такое нельзя оставлять безнаказанным, так как это может повторяться каждый раз.

Журналист «РВС» обратилась в администрацию Пластуновского сельского поселения. Там сообщили, что написано заявление в полицию.

В полиции нам прокомментировали, что личность водителя, разъезжавшего по парку в Пластуновской, установили. На совершеннолетнего парня составили административный протокол по статье 12.15 часть 2 (Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД), ему выписан штраф в размере двух тысяч рублей.



