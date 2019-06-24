ДТП: авто всмятку, водитель не пострадал (видео)

22 июня на дороге Динская – Новотитаровская, неподалеку от създа с М-4 «Дон» произошла авария. Автобус Кубанского казачьего хора, совершая разворот, столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся прямо на встречном направлении.

Легковушка отечественного производства буквально смялась от столкновения с автобусом.

К счастью, обошлось без жертв. Ни в автобусе, ни в легковом автомобиле не было пассажиров. Водитель отечественного авто с сотрясением мозга доставлен в больницу.

На месте событий сотрудники полиции прокомментировали журналисту «РВС», что виновник ДТП – водитель автобуса.

В социальных сетях «РВС» разразилась бурная дискуссия по поводу этого ДТП. Очевидцы сообщали, что водитель легкового авто ехал со значительным превышением скорости, а водитель автобуса ранее чуть не столкнулся с другим авто, так как, по словам очевидцев, ехал, не включив поворотники.

Водитель легковушки прокомментировал, что после ДТП он сам вышел из машины, ни переломов, ни сотрясения мозга у него нет. «В рубашке родился », – ответили ему читатели. И с этим не поспоришь, глядя на фото искореженной машины.