ДТП из четырех машин произошло в Динском районе

11 октября в 19.47 на автодороге «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» (29 км + 120 м) произошло ДТП с участием 4 машин.

По данным ОГИБДД по Динскому району, 48-летний водитель машины «Хендай -Акцент» ехал в сторону Краснодара. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося авто «Тойота-Рав-4» под управлением 39-летней женщины и столкнулся с ней, после чего первую машину отбросило на обочину.

Далее автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 20-летний водитель, столкнулся с «Тойотой-Рав-4», двигающейся в попутном направлении. От удара «Тойоту» отбросило на «Рено» с полуприцепом, который тоже ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка «Тойоты». Ее доставили в Динскую ЦРБ.