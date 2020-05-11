ДТП между Пластуновской и Динской. Пострадал пассажир

10 мая в Динском районе не обошлось без дорожно-транспортного происшествия.

Случилась авария примерно в 20:30.

Водитель "Ауди А6" ехал со стороны Пластуновской в сторону Динской. Поворачивая налево, он не предоставил преимущество ВАЗу-21140, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал пассажирка автомобиля ВАЗ-21140, у нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните об основах безопасности на дорогах. Четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки. Будьте внимательны и осторожны. Перед началом маневры убедитесь в его безопасности!», - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.