Фото: ГИБДД Динского района
ДТП на Красной в Динской. Один водитель не уступил дорогу другому
25 августа в 21:20 в Динской произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель, управляя машиной Тойота Камри, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-21101, который двигался по главной.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-21101. Доставлена в Динскую ЦРБ с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Комментарии
Светофоры уже год стоят.
На Калинина и Кирова.
Когда их подключат?
А ведь скоро совсем рано начнëт темнеть.
И дети пойдут в школы и на кружки.
А водителей, купивших права, всë больше.