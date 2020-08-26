ДТП на Красной в Динской. Один водитель не уступил дорогу другому

25 августа в 21:20 в Динской произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель, управляя машиной Тойота Камри, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-21101, который двигался по главной.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-21101. Доставлена в Динскую ЦРБ с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.