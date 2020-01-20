ДТП на М4 «Дон»: первыми помогли полицейский и врач

Как уже сообщала «РВС», 14 января в 8.00 в Динском районе на трассе М4 «Дон» (1314 км + 107 м) произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем «Лифан», двигался со стороны Краснодара в сторону Динской. При перестроении он столкнулся с «Маздой-Демио», которая ехала в попутном направлении. После этого второй автомобиль врезался в металлические ограждения, а первый опрокинулся.

Пострадал пассажир «Мазды» - ребенок 2015 года рождения, он находился в автокресле. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Журналисту «РВС» удалось пообщаться с водителем «Мазды», в которой ехали мать с ребенком. Альбина рассказала, что после всего случившегося она находилась в стрессовом состоянии. Помнит, что люди начали останавливаться, помогать.

Как выяснилось, первым, кто оказал помощь, был полицейский. Кроме того, на месте ДТП помогала врач из Динской ЦРБ.

Журналист нашла этих людей и пообщалась с ними.

Тем самым полицейским, который пришел на помощь пострадавшим, оказался заместитель начальника полиции отдела МВД России по Динскому району Федор Тимченко.

«В 8.20 ехал на работу по трассе М4 «Дон» со стороны Краснодара. Не доезжая примерно 1 километра до Новотитаровской развязки, увидел ДТП — одна машина лежала на крыше, а вторая врезалась в отбойник.

Я сразу же остановился, подошел к пострадавшим, чтобы узнать, нужна ли помощь. Они ответили, что вроде целы.

После этого выставил знак «Аварийная остановка», вызвал наряд ДПС и скорую помощь.

Дождался прибытия экстренных служб. Передал пострадавших в руки специалистов.

Я считаю, что в подобной ситуации любой человек должен поступить так же. Для этого необязательно быть полицейским. Ничего героического в этом не вижу. Главное, что все остались живы», - рассказывает Федор Тимченко.

Еще одной из первых, кто остановился, увидев аварию, была врач-невролог Лилия Куцубина.

Она рассказала со своей точки зрения, как все происходило.

«Ехала в Динскую. Вижу — резко поднялась пыль и полетели «ошметки». Сразу поняла, что произошло ДТП. Подъезжаю, вижу, что одна машина перевернута, вторая в отбойнике. Остановилась, подошла к водителю "Лифана", который вылез через окно. Осмотрела его — визуальных повреждений не было. Пошла ко второй машине. Водитель была очень напугана. В автокресле сидел ребенок. Видимых травм тоже не было. Меня попросили отвезти мальчика к бабушке в Динскую. Мы уже подъезжали, и малышу стало плохо. Его бабушка сразу отвезла в больницу.

Не вариант было попросту не остановиться. Ведь экстренные службы еще не приехали. Я была просто обязана помочь», - объяснила Лилия Куцубина.

Семья, которая пострадала в ДТП, благодарит тех, кто не оставил их в беде:

«Большое спасибо полицейскому Федору Тимченко за то, что он первым остановился, вызвал экстренные службы, помог нам.

Кроме того, выражаю большую благодарность Лилии Куцубиной — врачу-неврологу Динской ЦРБ. Она также одной из первых остановилась, отвезла моего ребенка к бабушке.

Спасибо большое Евгению Гладушину, который помог, обещал взять дело под личный контроль.

Благодарю всех неравнодушных, которых было много, кто помог, не проехал мимо нас!»

С уважением, Альбина Катунина и ее семья.