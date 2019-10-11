ДТП на М 4 "Дон": пострадали мотоциклисты

ДТП на М 4

ДТП на М 4 "Дон": пострадали мотоциклисты

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6 часов назад Газета РВСДинской районДТП на М 4ДТП с мотоциклом на М 4На трассе М 4 в Динском районе разбился мотоциклРВС

10 октября, примерно в 15 часов, произошло массовое   ДТП  на трассе М 4 «Дон»   в районе развязки на  Новотитаровскую по направлению из Краснодара в Ростов

Очевидцы сообщили в «РВС» о том, что на проезжей части, на средней полосе валялся крупный предмет, создававший аварийно-опасную обстановку. 


Объезжая его, сначала в автомобиль марки Hyundai  врезалась «Газель».  Водители остановили авто и ожидали полицию.  Пассажирами иномарки были несовершеннолетние дети.

Через несколько минут  в стоявший на проезжей части Hyundai влетел мотоцикл  Yamaha.  От удара он загорелся и его пришлось тушить водой.  Пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Как удалось узнать журналистам «РВС», ими оказались  мужчина и женщина из Москвы.  Мужчине  - 60 лет.  По сведениям нашего источника,  у женщины перелом копчика, колена.  Поначалу, пребывая в шоковом состоянии, она сама передвигалась. У мужчины  перелом ребра, контузия и сотрясение мозга.  Остальные участники ДТП не пострадали.  Иномарка получила серьезные повреждения.  

Как нам сообщили в ГИБДД,  10 октября в 15.20 водитель, управляя мотоциклом Yamaha,  двигался  в сторону Динской, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с   автомобилем Hyundai, стоявшим  на средней полосе.  В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он  получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и  закрытой  черепно-мозговой травмы. Пассажир мотоцикла получил телесные повреждения  в виде  черепно-мозговой травмы. Оба пострадавших госпитализированы  в  Динскую ЦРБ.   

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