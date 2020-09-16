ДТП на встречной полосе. Есть пострадавший

16 сентября в 14:30 на автодороге «М-4 Дон» (на подъезде к Новотитаровской) произошло ДТП.

Водитель автомобиля “Фольксваген Гольф” при обгоне не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с ВАЗ-21074, который двигался во встречном направлении.





В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21074, у него повреждения различной степени тяжести. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

“Выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной дорожных происшествий, в результате которых водители и пассажиры получают травмы. За выезд на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком до 6 месяцев или штрафа в размере 5 тысяч рублей”, – напоминает Госавтоинспекция Динского района.



