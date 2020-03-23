ДТП. От столкновения одно авто врезалось в столб, другое - перевернулось

21 марта в 03:40 на автодороге "Калининская - Новотитаровская" 34 км + 130 м произошло ДТП.

Водитель "Хендай Солярис" не выбрала дистанцию и столкнулась с авто "ИЖ-2715", который двигался впереди в попутном направлении.

После столкновения “Хендай” отбросило с проезжей части в опору ЛЭП, а “ИЖ” - на обочину встречной полосы, от этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель авто “ИЖ”, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Доставлен в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны. Не рискуете своей жизнью, выдерживайте безопасную дистанции, соблюдайте скоростной режим", - призывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.