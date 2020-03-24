ДТП. Первые действия и обязанности участников

В ГИБДД Динского района напомнили о первых действиях при дорожно-транспортном происшествии.

«При ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (и не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношения к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, если нет пострадавших, но участники аварии не могут самостоятельно разобраться, кто виновный, в таком случае необходимо вызвать ДПС.

Если в ДТП ранены или погибли люди, то водитель обязан:

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим;

вызвать скорую медицинскую помощь и позвонить в дежурную часть МВД;

в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую больницу или медпункт, при этом сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением подтверждающих документов) и вернуться к месту происшествия;

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав при помощи фотосъемки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию;

записать фамилии и адреса очевидцев ДТП и ожидать прибытия сотрудников полиции.

Какие последствия, если водитель оставил место ДТП?

За оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), предусматривается лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный срок до пятнадцати суток.

Если же водитель оставил место ДТП осознанно и бросил людей, которые нуждались в медицинской помощи, то такой поступок может квалифицироваться как «оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ). В этом случае водителю грозит:

штраф от 80000 рублей до полугодового дохода ответчика;

до 360 часов общественных работ или принудительные работы до года;

арест на 3 месяца либо лишение свободы сроком до 1 года.

Если в результате оставления места ДТП водителем наступает смерть человека, то водитель понесет ответственность в виде:

лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 4 ст. 264 УК РФ);

смерть двух и более лиц – лишение свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ч. 6 ст.264 РФ).

Напомним, ранее "РВС" писала о том, что ГИБДД Динского района разыскивает водителя, который покинул место ДТП.