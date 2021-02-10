ДТП с детьми в 2020 году. 789 в крае, 28 в районе. Подробная сводка
Госавтоинспекция Динского района рассказала о дорожно-транспортных происшествиях за прошлый год.
За 12 месяцев 2020 года на территории Динского района зарегистрировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних (это на 5 меньше, чем в 2019-м). 5 аварий произошли с детьми, которые не проживают в сельских поселениях муниципалитета (например, ехали из одного города в другой проездом через Динской район).
Всего во всех ДТП 35 детей (как и в 2019-м) получили травмы разной степени тяжести. Погибших нет (как и в 2019-м).
По вине несовершеннолетних случилось 4 ДТП (это 14 %):
- 3 с участием детей-пешеходов,
- 1 с участием водителя мото.
При авариях 13 детей были в качестве пассажиров (в 2019-м – 20), 13 – в качестве пешеходов (в 2019-м тоже 13), 1 – в качестве велосипедиста (как и в 2019-м), 1 – в качестве водителя мотоцикла (как и в 2019-м).
«Уязвимыми категориями участников дорожного движения являются дети-пассажиры. С их участием зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 20 детей получили ранения различной степени тяжести», – отметили в районной Госавтоинспекции.
ДТП с пострадавшими детьми по возрасту:
- с 0 до 5 лет – 6 пострадавших;
- с 6 до 10 лет – 14 пострадавших;
- с 11 до 15 лет – 15 пострадавших.
Из них 23 являются учащимися школ и 8 – воспитанниками детских садов.
ДТП с пострадавшими детьми по времени суток:
- с 00.01 до 7.00 – 1 ДТП;
- с 7.01 до 11.00 – 1 ДТП;
- с 11.01 до 17.00 – 15 ДТП;
- с 17.01 до 00.00 – 11 ДТП.
«Наибольшее количество аварий с пострадавшими детьми зарегистрировано с 11 до 17 часов. Основной причиной ДТП с участием детей-пассажиров стал выезд на полосу встречного движения, с участием детей-пешеходов – нарушение правил проезда пешеходного перехода и переход проезжей части в неустановленном месте», – рассказали в ведомстве.
ДТП с пострадавшими детьми по времени суток по дням недели:
- понедельник – 3;
- вторник – 9;
- среда – 3;
- четверг – 4;
- пятница – 1;
- суббота – 5;
- воскресенье – 1.
«Наиболее аварийно-опасным днем недели является вторник. В связи с этим запланированы комплексные отработки населенных пунктов в указанные дни и указанное время», – сообщили в местной Госавтоинспекции.
ДТП с участием детей по месяцам
Январь
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 5 ДТП с участием детей, при которых 7 детей пострадали. На дорогах местного значения зарегистрировано 1 ДТП, при котором пострадал 1 ребенок.
Февраль
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 1 ДТП, при котором пострадал 1 ребенок. На дорогах местного значения ДТП не зарегистрировано.
Март
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения ДТП с участием детей не зарегистрировано. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при которых пострадали 2 детей.
Апрель
0 ДТП.
Май
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения ДТП не зарегистрировано. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при котором пострадали 2 детей.
Июнь
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 2 ДТП, при которых пострадали 2 детей. На дорогах местного значения ДТП не зарегистрировано.
Июль
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 2 ДТП, при которых пострадали 3 детей. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при котором пострадали 2 детей.
Август
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 3 ДТП, при которых пострадали 3 детей. На дорогах местного значения зарегистрировано 4 ДТП, при котором 5 детей получили ранения.
Сентябрь
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 1 ДТП, при которых пострадал 1 ребенок. На дорогах местного значения ДТП не зарегистрировано.
Октябрь
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения зарегистрировано 1 ДТП, при которых пострадали 2 детей. На дорогах местного значения зарегистрировано 1 ДТП, при котором пострадал 1 ребенок.
Ноябрь
0 ДТП.
Декабрь
На автомобильных дорогах федерального и регионального значения ДТП с участием детей не зарегистрировано. На дорогах местного значения зарегистрировано 2 ДТП, при котором пострадали 2 детей.
В Краснодарском крае за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 789 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них 22 ребенка погибли и 866 получили ранения различной степени тяжести. Доля вины несовершеннолетних составила 21,5 % (это 169 ДТП), из них 99 – по вине детей-пешеходов, 23 – по вине детей-водителей мототранспорта, 46 – по вине велосипедистов и 1 – по вине 14-летнего водителя автомобиля.
На территории Динского района в период с 10 по 20 февраля 2021 года проводится профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей».
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