ДТП с детьми в Динском районе. Сводка за 2020 год и памятка родителям

Госавтоинспекция Динского района озвучила сводку по ДТП с участием детей. Так, в этом году на территории муниципалитета уже зарегистрированы следующие дорожно-транспортные происшествия:

8 аварий с участием детей до 16 лет, в которых 10 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, погибших среди них нет.

Из них 2 ДТП по вине детей.

3 аварии с участием подростков от 16 до 17 лет включительно.

Из них 2 ДТП – с участием подростков в качестве пассажиров автомобилей и 1 – с участием подростка в качестве пассажира мотоцикла.

Основная причина всех этих аварий – несоблюдение ПДД и низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и самих детей.

Чаще всего несовершеннолетние нарушают правила дорожного движения в качестве пешеходов: переходят дорогу в неположенном месте, передвигаются по проезжей части дороги при наличии тротуара и так далее.

Районная Госавтоинспекция призывает родителей регулярно повторять с детьми основные правила безопасного поведения на улицах, говорить о последствиях при их нарушении.

В госучреждении напомнили: при 16-летнем возрасте наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе и в сфере БДД.

Важно помнить:

если водитель нарушил ПДД, которое привело к тяжкому вреду здоровья человека, смерти или крупному материальному ущербу – это же уголовное преступление;

за отдельные виды преступлений уголовную ответственность несут и подростки с 14 лет. Сюда входит угон транспортного средства, смерть человека в результате ДТП по вине несовершеннолетнего водителя;

до 18 лет ответственность за детей несут родители.

В связи с изложенным Госавтоинспеция Динского района призывает еще раз изучить следующие документы родителям и рассказать о них своим детям.

Статья 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), – влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 рублей.

Статья 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»