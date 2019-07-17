ДТП с мопедом в Агрономе. Пострадал несовершеннолетний

16 июля в 16.40 в поселке Агроном, на улице Почтовой водитель мопеда не выбрал безопасной скорости движения и наехал на бордюр, из-за чего двухколесный транспорт перевернулся. В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек, он получил различные повреждения.

«Мототранспорт - средство повышенной опасности. Он отличается от автомобиля как по управляемости, так и по поведению на дорогах. Поэтому необходимо быть максимально внимательными», – акцентирует главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Динского района Виталий Криворучко.