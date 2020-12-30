ДТП с тремя машинами произошло в Динском районе

29 декабря в 19.20 на автодороге «Динская – Пластуновская» (1 км + 200 м) произошло ДТП.

Водитель, управляя автомобилем «Хундай» ехал, в сторону Динской. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Рено-Сандеро» и столкнулся с ним. После этого «Рено» отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с «Фольксвагеном», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено-Сандеро». Он госпитализирован в Динскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

Госавтоинспекция Динского района обращается ко всем водителям с призывом помнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, четко следуйте требованиям дорожных знаков и дорожной разметки, помните, что от ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения.