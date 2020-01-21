ДТП с участием трех машин произошло в Новотитаровской

20 января в 18.00 в Новотитаровской произошло ДТП. На пересечении улиц Ленина и Гоголя водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140 ехал по второстепенной дороге. При выезде на главную дорогу он не предоставил преимущество движения машине "ГАЗ 24" и столкнулся с ним, после чего первый автомобиль отбросило в сторону, на стоящую "Лада".

В результате ДТП пострадал водитель "ГАЗ 24", он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.



