ДТП. Сгорел автомобиль, пострадал 3-летний ребенок

31 августа в 4:30 недалеко от Васюринской произошло ДТП.

Водитель «Daewoo Matiz» не выбрал безопасную скорость движения и съехал с дороги с последующим возгоранием авто.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 3-летний пассажир, у него сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. За медицинской помощью обратились самостоятельно в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые родители! Помните о безопасности своих детей. Перевозите ребенка только при помощи детских удерживающих устройств, выбирайте безопасный скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – призывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Артур Иванов.