ДТП в Динском районе. 30-летний мужчина погиб, его сын в больнице

Сегодня, 14 августа, около 4.00 на автодороге М4- «Дон» в районе станицы Пластуновской произошло ДТП. Столкнулся микроавтобус «Мерседес-Бенц» с эвакуатором, который ехал в попутном направлении, после чего первый автомобиль врезался в отбойник.

Как стало известно «РВС», в микроавтобусе находилось больше 10 человек, ехали они из Луганска на отдых. В результате ДТП погиб пассажир "Мерседеса" и пострадал его 2-летний ребенок.

В ОГИБДД по Динскому району подтвердили информацию о погибшем 30-летнем мужчине, малыш 2016 года рождения со множественными травмами доставлен в Динскую ЦРБ.

Как сообщили в медучреждении, ребенок был в тяжелом состоянии, сейчас он находится в краевой больнице.