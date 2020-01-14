ДТП в Динском районе. Пострадал ребенок

Сегодня, 14 января, в 8.00 в Динском районе на трассе М4 «Дон» (1314 км + 107 м) водитель, управляя автомобилем «Лифан», двигался со стороны Краснодара в сторону Динской. При перестроении он столкнулся с «Маздой-Демио», которая ехала в попутном направлении. После этого второй автомобиль врезался в металлические ограждения, а первый опрокинулся.

Пострадал пассажир «Мазды» - ребенок 2015 года рождения, он находился в автокресле. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения! Если в вашем автомобиле находится ребенок, используйте удерживающие устройства для его перевозки», - призвал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району Виталий Криворучко.