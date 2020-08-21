ДТП недалеко от Пластуновской. Пострадала 14-летняя девочка

20 августа в 13.26 на автодороге М-4 «Дон» (1300 км + 100 м, в районе Пластуновской) произошло ДТП.

Водитель "Лады-211440" не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля КамАЗ-53212 с полуприцепом, который ехал в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 14-летняя пассажирка "Лады", у нее ушиб живота, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.