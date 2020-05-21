ДТП в Динском районе. Водителя Нивы занесло на встречную полосу

20 мая примерно в 16:30 в Динском районе произошло ДТП.

Водитель автомобиля ВАЗ-212140 двигался со стороны Новотитаровской в сторону Динской.

По дороге мужчина не выдержал безопасный боковой интервал и не справился с управлением. В результате этого его ТС занесло с выездом на встречную полосу, где он столкнулся с машиной "Лада Гранта".

Водитель второго автомобиля пострадал, у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Убедительная просьба быть внимательными и осторожными на дорогах. Помните о важности соблюдения дорожных правил. Не допускайте опасных маневров, соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.