ДТП в Динской: первое авто врезалось в дерево, второе сбило мальчика

13 декабря около 21 часа в Динской на пересечении улиц Комсомольской и Советской произошло ДТП. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, неустановленный водитель ВАЗ-21093, совершая обгон, выехал на встречную полосу, не выбрал безопасный боковой интервал до автомобиля «Опель-Астра», двигающегося в попутном направлении, и допустил столкновение с ним, после чего иномарка врезалась в дерево. Отечественное авто съехало с дороги и сбило несовершеннолетнего пешехода, который шел по тротуару.

16-летний мальчик получил сотрясение головного мозга легкой степени. Был госпитализирован в Динскую ЦРБ.



