ДТП в Динской. Пострадал ребенок 11 лет

3 июля в 19:08 в Динской на ул. Коммунальной произошло ДТП.

Водитель ВИС-234900 двигался со стороны Краснодарской в сторону Октябрьской по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра», который двигался по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 11-летний пассажир, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые родители! При перевозке детей в автомобиле позаботьтесь об их безопасности! Несовершеннолетний пассажир должен находиться в автокресле или же, в зависимости от возраста, веса и роста, пристегнут штатным ремнем безопасности. Берегите детей!", – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.