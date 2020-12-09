ДТП в Красносельском. Пострадал годовалый ребенок

«Вчера днем была авария в Красносельском. Пострадал ребенок. Известны подробности?» – написал сегодня, 9 декабря, один из подписчиков «РВС».

Госавтоинспекция Динского района сообщила следующее.

8 декабря в 15.30 в микрорайоне Светлом села Красносельского произошло ДТП. Водитель «Део» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в забор. В результате аварии пострадал годовалый ребенок.

«Уважаемые родители! Помните о безопасности своих детей. Перевозите ребенка только при помощи детских удерживающих устройств, выбирайте безопасный скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – призывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Артур Иванов.

Ранее в Динском районе произошло еще два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

5 декабря в 13.50 на автодороге «Калининская – Новотитаровская» водитель «Сузуки» не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля «Лада-Ларгус», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель «Сузуки». Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

В этот же день в 15.30 в Васюринской на Луначарского водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. Доставлен в Динскую ЦРБ. Назначено амбулаторное лечение.