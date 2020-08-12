ДТП в районе. Один из пострадавших – 14-летний подросток

Авария случилась 9 августа примерно в 16:40 на автодороге «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» 37 км + 27 м.

Водитель ВАЗ-21140 двигалась со стороны Краснодара в сторону Усть-Лабинска и не выбрала безопасную дистанции до впереди двигающегося автомобиля ГАЗ-330232.

В результате ДТП пострадала она и ее 14-летний пассажир. У первой сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, у второй – ушиб грудной клетки.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны. Выбирайте безопасную дистанцию, соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и дорожной разметки», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому района Виктор Моренченко.