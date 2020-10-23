ДТП в районе. Водитель насмерть сбил пешехода на трассе

23 октября примерно в 3:45 недалеко от Васюринской произошло ДТП.

По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель авто "Лада-111730" ехал со стороны Краснодара в направлении г. Усть-Лабинска и сбил неустановленного пешехода, который двигался по проезжей части дороги.

В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

«Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте Правила дорожного движения. В темное время суток используйте световозвращающие элементы», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Виктор Моренченко.