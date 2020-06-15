ДТП в Старомышастовской. Пострадал один из водителей

14 июня примерно в 8.00 в Старомышастовской на автодороге «ст. Динская – ст. Старомышастовская» (18 км + 0 м) произошло ДТП.

Водитель автомобиля ВАЗ-21140 двигался со стороны ул. Карла Маркса в сторону ул. Горького.

Причина аварии: не соблюдена безопасная дистанция до впереди двигающегося автомобиля ВАЗ-21103.

В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-21103, у нее хлыстовая травма, дисторсия шейного отдела позвоночника. За медицинской помощью обратилась самостоятельно.

«Уважаемые водители! Помните о важности выбора безопасной дистанции. Соблюдайте правила дорожного движения, следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.