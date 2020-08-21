ДТП в Южном. Итог: 5 пострадавших, среди них ребенок 3-х лет

15 августа в 23.10 в поселке Южном на ул. Линейной произошло ДТП.

Водитель ВАЗ-2107 при выезде на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю МАН-19362 с полуприцепом, который поворачивал направо. Машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля ВАЗ-2107 и четыре пассажира. В скорую Краснодара обратились самостоятельно, им назначено амбулаторное лечение. У водителя рваная рана коленного сустава. У первого пассажира закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, у второго – ушибленная рана височной части головы. В том числе получили повреждения несовершеннолетние, это 3-летний ребенок, у него рвано-ушибленная рана верхней губы, и 7-летний, он ушиб мягкие ткани лба.

Дети перевозились без специальных кресел или ремней.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения ПДД. Соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных правил и разметки, перевозите детей только при помощи детских удерживающих устройств. Берегите жизнь и здоровье детей!» – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.