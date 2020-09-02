ДТП в Южном. Пострадал 16-летний мотоциклист

1 сентября в 17:24 в Южном на ул. Северной произошло ДТП.

Водитель «Исузи NQR75» при выезде с прилегающей территории столкнулся с мопедом, за рулем которого был 16-летний, он ехал по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний водитель мопеда, у него сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, тупая травма грудной клетки, тупая травма живота, перелом таза. Госпитализирован в детскую краевую клиническую больницу г. Краснодара.

«Уважаемые родители! Регулярно проводите с детьми разъяснительные беседы о важности соблюдения правил дорожного движения и возможных последствиях при их нарушении. Не позволяйте несовершеннолетнему садиться за руль автомобиля или управлять мототранспортом. Позаботьтесь о безопасности детей», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Виктор Моренченко.