ДТП. Врезался в отбойник, который отбросило еще в два автомобиля

Читатели «РВС» еще с вечера 28 января сообщали о ДТП, которое произошло недалеко от Пластуновской.

«Говорят, какая-то крупная авария на подъезде к Пластуновской, есть подробности?» – интересовались некоторые.

Предварительные данные мы запросили у Госавтоинспекции Динского района.

По информации ведомства, 28 января примерно в 17:40 на автодороге М-4 «Дон» водитель автомобиля «Ивеко» не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Конструкцию отбросило на двигающийся в попутном направлении автомобиль «ВАЗ-2114» и автомобиль «Фольксваген Тигуан». Пострадавших в ДТП нет.

«Уважаемые гости и жители Динского района! Помните о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим, выдерживайте безопасную дистанцию, учитывайте погодные условия», – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.