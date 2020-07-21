ДТП за 2 дня: перевернутый грузовик и столкновение машин. Причины

20 июля примерно в 15:35 на автодороге "Краснодар - Ейск" 24 км + 470 м произошло ДТП.

Водитель “Хендай Акцент”, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении т/с ДАФ с полуприцепом ТОНАР, который двигался по главной дороге. ДАФ наехал на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием. Пострадавших в ДТП нет.

21 июля примерно в 07:45 в Нововеличковской на пересечении Красной и Колхозной произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2114 двигался со стороны Школьной в сторону Красной. При выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-217230, который двигался по главной.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-217230, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.



